Reino Unido: un posible ministro disidente amenaza con dar la estocada final al Gobierno de Starmer

La tormenta perfecta amenaza con aguar el mandato del primer ministro Keir Starmer en Reino Unido después de que fuentes cercanas al Gobierno revelaran que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, dimitirá el jueves 14 de mayo y competirá por el liderazgo del oficialista Partido Laborista. Sería la primera renuncia de un alto cargo del Ejecutivo británico, tras la salida reciente de cuatro viceministros, lo que dejaría aún peor a un Starmer golpeado por la derrota electoral en las elecciones locales.