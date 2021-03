Reino Unido ocultó durante años a la UE información sobre casi 200 asesinos y violadores condenados en el país

Las condenas de 109 asesinos, 81 violadores y un hombre culpable de ambos delitos en tribunales de Reino Unido no fueron comunicadas a los países de origen de la UE de los criminales por un fallo informático masivo y su posterior encubrimiento, según revela The Guardian. Son los casos más graves de un total de 112.490 condenas penales sobre las que, durante ocho años, Reino Unido no informó a las correspondientes capitales debido a un error informático gigante que algunos temen puede haber puesto vidas en peligro.