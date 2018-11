Reino Unido investiga a Arron Banks, el mayor donante de la campaña del Brexit

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido ha abierto una investigación al empresario Arron Banks, el mayor donante de la campaña a favor del brexit, así como a su socia Elizabeth Bilney y a las entidades Better for the Country (BFTC) y Leave.EU, entre otros. Banks fue uno de los mayores apoyos económicos de la campaña lanzada en 2016 Leave.EU, liderada por Nigel Farage. Las autoridades británicas sospechan que los investigados podrían haber comido un delito contra la ley electoral.