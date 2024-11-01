Reino Unido empieza a desplegar tecnologías de reconocimiento facial en la vía pública [EN]

La policía se prepara para utilizar por primera vez la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real (LFR) para identificar a personas buscadas por la policía y los tribunales, así como a quienes representan el mayor riesgo para la seguridad pública. La policía de Cambridgeshire anunció que las cámaras se desplegarán en el centro de Peterborough el 16 de mayo. El sistema funciona escaneando rostros a partir de la transmisión en directo de una cámara y comparándolos en tiempo real con una lista de vigilancia policial.

| etiquetas: uk , reino unido , reconociemiento facial , monitorización , ciudadanía
eltxoa #1 eltxoa
qué malos son los chinos :troll:
#5 Martillo_de_Herejes
#1 También.... todo el que utilice esta tecnología.
Veelicus #12 Veelicus
Normal, hay gente muy peligrosa que se pasea impunemente por las calles exigiendo derechos humanos para los palestinos, o que no seamos una colonia de EEUU... hay que identificarlos y hacerlos desaparecer de la via publica.
u_1cualquiera #13 u_1cualquiera
centro de Peterborough
los que vivan en Cambridgshire lo entenderán

a parte de la legalidad o etica de la medida
ombresaco #7 ombresaco
Cualquiera puede llevar burka por la calle o hay que convertirse al islam?
Andreham #9 Andreham
#7 Mira, ahora que lo dices, un buen facha conspiracionista diría que el ansia por prohibir especificamente el burka es para estas cosas. :troll:
#4 hipernes *
He encontrado esto en AliExpress:
Máscara 3D sin costuras, máscaras faciales realistas, bufanda con estampado de caras divertidas, accesorio para cosplay, juego de rol, disfraz, máscara facial, pasamontañas, gorro.
a.aliexpress.com/_EwXnVkm

Flipante
ombresaco #8 ombresaco
#4 yo no confiaría mucho en el realismo de una máscara de aliexpress
#3 carraxe *
Como no empiece el personal a reventarlas sistemáticamente, va a ser la dictadura perfecta.

Supongo que irán primero a por los de Palestine Action, que se vea bien quién manda
Andreham #2 Andreham
Madre mía cómo está Irán, China, Corea del Norte, uuuh los malos nuevos de África, Venezuela aún? o ya no?, etc.
#6 Martillo_de_Herejes
#2 Esos también... que los piratas ingleses sean unos cabrones no quita que los que tú mencionas también lo sean.
#11 bizcobollo
Al final todos con burka
#10 jriguera
Hace un par de semanas, en King's Cross (centro de Londres) alli tenían la furgoneta con los avisos pertinentents escaneando a todo viandante, y habia mucha gente pasando, flipé.
