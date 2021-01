Reino Unido cerrará todas las escuelas de primaria de Londres para contener la expansión del coronavirus

Reino Unido cerrará todas las escuelas de educación primaria de Londres durante dos semanas con el objetivo de contener la expansión del coronavirus en la región. Según ha adelantado el diario 'The Guardian', el Gobierno ha accedido a las demandas de diez áreas de Londres donde no estaban previstos los cierres. No obstante, no solo en Londres piden cerrar las aulas al ejecutivo británico, sino que el principal sindicato educativo ha pedido el cierre en el resto del país, después de encadenar cuatro días seguidos con más de 50.000 nuevos casos