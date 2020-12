Reino Unido cede y permitirá finalmente que los españoles sigan inventándose palabras en inglés tras el brexit

“Teníamos el acuerdo comercial cerrado desde hace meses, pero Reino Unido no estaba dispuesto a ceder con el tema de las palabras inglesas que se suelen inventar los españoles”, ha explicado la presidenta de la Comisión Europea. “Cuando el ministro de exteriores español dijo ‘come on guys, you need to give prisesion’ estuvimos a punto de levantarnos de la mesa de negociación”, ha confesado Boris Johnson.