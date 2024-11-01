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Reino Unido canceló el Eurotúnel en los años 70 porque era demasiado caro. Metió la pata: Francia está facturando más de 1.000 millones al año

Reino Unido canceló el Eurotúnel en los años 70 porque era demasiado caro. Metió la pata: Francia está facturando más de 1.000 millones al año

El Eurotúnel tardó siete años en construirse, exigió excavar 150 kilómetros de galerías y costó 16.000 millones de euros. Tres décadas después, por él cruzan más de un millón de camiones al año y el 25% del comercio entre Reino Unido y la UE.

| etiquetas: reino unido , francia , eurotunel
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6 comentarios
10 2 0 K 263 actualidad
neo1999 #1 neo1999
Quizá España podría hacer lo mismo excavando el tunel para evitar el extrecho de Gibraltar y embolsar un buen dinero a largo plazo.
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Kasterot #2 Kasterot
#1 y de paso le jodes a Marruecos con el mega puerto de Tangermed.
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#3 cajadecartonmojada
#1 Por lo que tengo entendido, el problema con eso es que España y Marruecos están en placas tectónicas diferentes, mientras que Francia y Gran Bretaña están en la misma.
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#4 chocoleches
#1 No sólo es posible sino que cada vez se habla más de ello.

www.ceutaactualidad.com/articulo/sociedad/tunel-estrecho-vuelve-agenda
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#5 pirat
#1 Infórmate... lo del Canal de la Mancha es jauja comparada con la complejidad del estrecho, que además acabaríamos pagando pocarropa, como siempre, como el muro de tramp...
De hecho existe un proyecto decimonónico de un alemán que proponía cerrar el estrecho de Gibraltar con una presa para producir electricidad, comunicar los continentes y desecar parte del Mediterráneo para ganar más territorio costero...
Atlantropa:
es.wikipedia.org/wiki/Atlantropa
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neo1999 #6 neo1999
#5 Muy interesante, gracias.
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menéame