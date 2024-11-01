Reino Unido canceló el Eurotúnel en los años 70 porque era demasiado caro. Metió la pata: Francia está facturando más de 1.000 millones al año

El Eurotúnel tardó siete años en construirse, exigió excavar 150 kilómetros de galerías y costó 16.000 millones de euros. Tres décadas después, por él cruzan más de un millón de camiones al año y el 25% del comercio entre Reino Unido y la UE.
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De hecho existe un proyecto decimonónico de un alemán que proponía cerrar el estrecho de Gibraltar con una presa para producir electricidad, comunicar los continentes y desecar parte del Mediterráneo para ganar más territorio costero...
Atlantropa:
es.wikipedia.org/wiki/Atlantropa