No cabe duda de que el mundo espera con ansias la vacuna contra la covid-19. En base a ese contexto, el Reino Unido ha avisado este jueves de que no se caiga en un exceso de optimismo debido a que no es seguro que el antídoto contra la enfermedad sea eficiente. Así lo ha dicho Kate Bingham, quien dirige el grupo de trabajo que desarrolla la cura en el país europeo.