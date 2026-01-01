edición general
La Reina Letizia se preocupa por el alcantarillado de la zona cero de la DANA en Valencia

La monarca aseguró a los técnicos de la Mancomunitat de l'Horta Sud que asistieron a los Premios de la Estrategia Naos que estuvo muy pendiente de las consecuencias de las lluvias que volvieron a inundar calles en Catarroja y Massanassa

#2 Marisadoro *
Estaría bien también preocuparse por los años sin luz en la Cañada Real Galiana, aunque no sea causada por fenómenos naturales.
3 K 59
#5 poxemita
#2 son producidos por fenómenos naturales. Si no pagas la luz es natural que te la corten. Si la enchufas para cultivo indoor es natural que te la corten o que arda el transformador.

Además de esa crisis ha surgido una oportunidad, que es la independencia energética de estas personas, que ya no dependen del oligopolio eléctrico.
4 K 56
#7 Marisadoro
#5 La natural codicia.

Los mejores deseos para que puedas independizarte de todos oligopolios con prontitud.

0 K 17
#10 poxemita
#7 ¿y no es más facil largarlos basándote en que están ocupando el dominio público?
0 K 11
Format_C #17 Format_C
#7 "asentamiento ilegal" resume muy bien ese problema.

Y como cañada que es debería estar protegida para realizar la trashumancia.
0 K 7
Milmariposas #6 Milmariposas
#2 No quiere que la relacionen con la pobreza intrínseca, sino con aquella que deriva tras una catástrofe y la solidaridad que se exhibe después. Queda más chupiguay!
3 K 41
#8 Sigo_intentandolo
#2 lo siento... pero lo de la cañada es por los cultivos masivos de marihuana...

Todo el mundo en la cañada se quien y donde se cultiva... pero prefieren llorar porque les cortan la luz.
1 K 17
#18 Marisadoro
#8 ¿Más de mil familias narcotraficantes?

Como se entere Trump o la policía.
0 K 17
plutanasio #11 plutanasio
#2 se pueden ir a un sitio que no sea un asentamiento ilegal. Que en las vías pecuarias no se puede vivir por muy trapacero que seas
0 K 14
emmett_brown #15 emmett_brown *
#2 O que se preocupara de la corrupción endémica del PP en la Comunitat y en el resto de España. O del acoso y manipulación de testigos de su amigo el compiyogi.
0 K 10
Pertinax #16 Pertinax
#2 Dejémoslo en causados por fenómenos.
0 K 19
#19 PerritaPiloto
#2 Con que se enfocase solo en un puñado de cosas y preguntase periodicamente a quien tiene mando en plaza y a los interesados sobre "como va el tema" y aprovechase para sacarles los colores para que se vea que no avanzan absolutamente nada nos iría mucho mejor.

Me explico. Cada tres meses se reuniese con victimas de la dana, reponsables de las comunidades y de las confederaciones hidrográficas que tienen que hacer obras hidráulicas y simplemente expusiese lo que cada uno le ha contado... que las vícitmas no han sido indeminzadas, que el proyecto sigue en el cajón...

Pero lo que hace es ir a preguntar de vez en cuando por cada tema en el que hay víctimas y luego todo se queda ahí.
0 K 8
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
a la señora Ortiz Rocasolano le suda el coño lo que pase más allá de las mansiones, patrimonio público, que solo puede disfrutar ella por follarse a quien se folla. hay trabajadoras del sexo con más clase que ella
1 K 36
reithor #13 reithor
¿Seguro que no está buscando a su suegro disfrazado de pennywise?
0 K 12
emmett_brown #14 emmett_brown *
Cuánto TONTO útil y cuánto CRÉDULO analfabeto hay suelto por el mundo. Menudas tragaderas hay que tener para escribir esta basura.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
De las mejores actuaciones políticas sobre la DANA es la de la Reina Letizia:
- Cuando el primer funeral relentizó toda la comitiva para hacer que Mazon se viera mas tiempo con los familiares
- En el segundo funeral aplaudió cuando nadie más del establishment lo hacía, a las quejas a Mazon
- Ahora se interesa por lo que es clave generando relevancia del problema

Que sí, que publicidad monarquica, pero entre tanto desastre y pocos haciendo lo que toca, poner en valor lo bien hecho dentro de sus posibilidades es lo justo
1 K 10
#9 topecb
#1 Y cuando tiraron barro a Mazón, el Rey también "cobró" barro y se quedó ahí hablando con la gente mientras el otro huía
0 K 10
#4 HangTheRich
Que aporta la monarquía a la sociedad?

Nada, como los empresarios.
0 K 8
#12 endy
Está deeply concerned
0 K 7

