La Reina Letizia se preocupa por el alcantarillado de la zona cero de la DANA en Valencia

La monarca aseguró a los técnicos de la Mancomunitat de l'Horta Sud que asistieron a los Premios de la Estrategia Naos que estuvo muy pendiente de las consecuencias de las lluvias que volvieron a inundar calles en Catarroja y Massanassa
valencia , dana , reina
Además de esa crisis ha surgido una oportunidad, que es la independencia energética de estas personas, que ya no dependen del oligopolio eléctrico.
Los mejores deseos para que puedas independizarte de todos oligopolios con prontitud.
Y como cañada que es debería estar protegida para realizar la trashumancia.
Todo el mundo en la cañada se quien y donde se cultiva... pero prefieren llorar porque les cortan la luz.
Como se entere Trump o la policía.
Me explico. Cada tres meses se reuniese con victimas de la dana, reponsables de las comunidades y de las confederaciones hidrográficas que tienen que hacer obras hidráulicas y simplemente expusiese lo que cada uno le ha contado... que las vícitmas no han sido indeminzadas, que el proyecto sigue en el cajón...
Pero lo que hace es ir a preguntar de vez en cuando por cada tema en el que hay víctimas y luego todo se queda ahí.
- Cuando el primer funeral relentizó toda la comitiva para hacer que Mazon se viera mas tiempo con los familiares
- En el segundo funeral aplaudió cuando nadie más del establishment lo hacía, a las quejas a Mazon
- Ahora se interesa por lo que es clave generando relevancia del problema
Que sí, que publicidad monarquica, pero entre tanto desastre y pocos haciendo lo que toca, poner en valor lo bien hecho dentro de sus posibilidades es lo justo
Nada, como los empresarios.