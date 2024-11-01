La "Reina de la coca" ajusta cuentas en la cárcel con el policía que la detuvo

Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, recuerda al milímetro a todos los agentes que han participado en las investigaciones que le han llevado a prisión. Uno de estos policías fue Óscar Sánchez, el exjefe de la UDEF de Madrid que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa. Ambos protagonizaron un tenso incidente cuando se encontraron en la prisión de Estremera, según informan fuentes judiciales a LA RAZÓN. Se cumple un año de la detención e ingreso en prisión de este mando policial después de una larga y compleja...