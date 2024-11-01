edición general
La "Reina de la coca" ajusta cuentas en la cárcel con el policía que la detuvo

Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, recuerda al milímetro a todos los agentes que han participado en las investigaciones que le han llevado a prisión. Uno de estos policías fue Óscar Sánchez, el exjefe de la UDEF de Madrid que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa. Ambos protagonizaron un tenso incidente cuando se encontraron en la prisión de Estremera, según informan fuentes judiciales a LA RAZÓN. Se cumple un año de la detención e ingreso en prisión de este mando policial después de una larga y compleja...

El_empecinado
"ajusta cuentas" = Ella le gritó al coincidir en la zona de visitas...
Robus
#2 Gracias.
Wachoski
Ajustar cuentas -> gritarle en un pasillo... Sin más.

Sensacionalista
sliana
#3 recuerda que periodismo es susurrar una pregunta incomoda a un coche que pasa a toda leche con las ventanillas cerradas.
#8 Grahml
¿De quién?

De la UDEF.

youtu.be/lj8KzP3sH5k?si=Jv_4ZYhJRcizdeo1
loborojo
Poco se habla del polichia ese que cobraba para dejar pasar droga, luego el problema es la falta de medios de la policía cuando el verdadero problema es que tienen al enemigo dentro.
frg
#4 El verdadero problema es la falta de interés. La "guerra contra las drogas" es una gran mentira, y mientras éstas siguen nutriendo de ingresos a muchas de las capas de la sociedad, se hace un "teatrillo" en el que suelen caer algún pringao y algunos policías, pero con poco o nulo interés. Siempre habrá colaboradores, y cuando se detengan a éstos aparecerán más. "Casos aislados" se llaman.

¿Nadie se pregunta por qué nunca se detiene a banqueros y empresarios que son los que realmente se quedan con los beneficios de las drogas?
traviesvs_maximvs
-¿Exjefe de qué?
Kuruñes3.0
Uoooooo temible venganza... nivel marujas de mi patio xD xD
