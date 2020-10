RegretsReporter: una extensión para estudiar por qué YouTube te recomienda fakes y vídeos chungos

RegretsReporter es una extensión que sirve para denunciar y estudiar colectivamente vídeos falsos (fakes), conspiratorios, de odio, chungos, de actividades altamente peligrosas, etcétera a los que se llega a través de las recomendaciones de YouTube. Funciona tanto con Firefox como con Google Chrome, aunque sólo en la versión de escritorio, no en móviles (y sólo en la propia web de YouTube, no en vídeos incrustados en otras webs). Ojo: esto no es lo mismo que la «denuncia de contenidos de YouTube», sino algo independiente.