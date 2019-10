El regreso en solitario de UPyD a las urnas "para aportar calidad a la política"

"Nos colocamos en el centro, pero somos progresistas a los que no nos avergüenza defender la unidad de España", asegura el actual líder del partido, Cristiano Brown. La formación participó en la concentración de Colón de febrero junto a PP, Vox y Ciudadanos, con el que concurrió en coalición a los últimos comicios. Brown reconoce que no ha ofrecido a Rosa Díez incorporarse a las listas y asegura que no le molesta que la fundadora de UPyD participe en actos del PP