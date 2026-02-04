El Registro Mercantil coloca a la empresa de Begoña Gómez en "cierre registral" por incumplimiento y la incluye en la lista para expediente sancionador

La esposa del presidente es la administradora única de Transforma TSC y se encuentra, según dijo ella en su día, sin actividad económica tras el escándalo en torno a su creación y la investigación judicial. Sin embargo, tampoco ha procedido a su liquidación y la mantiene viva. El Registro Mercantil la considera, por tanto, una sociedad en estado vigente, pero que no cumple con el depósito de cuentas. Las de 2024 tenía que haberlas entregado ya el pasado mes de diciembre