El "Régimen del 78" ya no existe en España, el nuevo régimen es muchísimo peor

El Régimen del 78 no existe, o para ser más preciso ya no existe. Es cierto que la Constitución Española sigue siendo la misma que la aprobada ese año, con apenas dos reformas en los artículos 13 y 135. Pero el "régimen", es decir el rey, la situación política, los partidos, la sociedad, las presiones internacionales y la correlación de fuerzas no son las mismas.