En cierta ocasión, se enteró de que Pablo Milanés estaba convaleciente de una grave operación de cáncer de huesos en el Hospital de La Paz. Javier y Pablo nunca se han llevado bien, por eso me extrañó mucho cuando me pidió que le acompañase para llevarle un regalo a su lecho en el hospital. Me movía la curiosidad sobre el desenlace de esa propuesta, y le acompañé.