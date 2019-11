El refugio mallorquín de los Schumacher, una antigua casa de Florentino Pérez

Michael Schumacherse encuentra tras un velo de secretismo. Desde su accidente en Méribel en 2013 no se ha publicado ni una foto, ni un vídeo o un audio de cómo está. Todo porque su esposa Corinna así lo ha decidido: no quiere que nadie sepa del estado en el que se encuentra el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, más allá de gente de su total confianza. Eso no implica que esté encerrado, ni mucho menos. Varios de esos viajes los ha hecho a territorio español, en concreto a una localidad de Mallorca llamada Andratx.