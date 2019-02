Escrito a través de mensajes de whatsapp, el libro "Sin amigos, solo las montañas: Escribiendo desde la prisión de Manus" (No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison), relata la experiencia del periodista kurdo iraní Behrouz Boochani en el centro para inmigrantes que Australia tiene en Manus, en el que quedó detenido en 2013.