¿Refrescos saludables? Te enseñamos a hacerlos

Sabemos que las cervezas no son tan saludables como nos dicen a menudo los titulares de prensa. Tienen alcohol, que además de ser tóxico para nuestro cuerpo, deshidrata. Por otro lado sabemos que los refrescos comerciales tienen una contribución negativa en nuestra salud, bien sean azucarados o edulcorados. Ya lo siento… pero los edulcorados, “zero”, “sin azucares” o “light” tampoco son mano de santo, y es que el hecho de que un refresco no aporte energía (el famoso, “sin calorías”) no significa que sea inocuo para nuestro cuerpo, al contrario.