Reforma del RETA, cotizar por ingresos reales y cuota superreducida

Hace una semana que la subcomisión para el estudio de la reforma del RETA ha comenzado sus trabajos para la reforma del RETA. Y cotizar por ingresos reales o la cuota superreducida para los autónomos que no llegan al SMI son dos de los temas pendientes de afrontar. A pesar de que la subcomisión se constituyó en abril, no es hasta este mes cuando han empezado a trabajar. Si para la reforma urgente van a tardar más de año y medio, para avanzar en la reforma del RETA esta legislatura no bastará, y puede que la siguiente tampoco.