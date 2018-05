Una reforma legal del Gobierno deja en un limbo a licenciados españoles que estudiaron en el extranjero

Tras homologar en España su titulación universitaria cursada en 2003 en una Universidad de Reino Unido, Jaime se encontró en un limbo. El Ministerio de Educación le reconoció una Diplomatura en Ciencias Empresariales y el "grado académico de Licenciado", sin contemplar ninguna especialidad ni área de conocimiento a pesar de que cursó un Bachelor of Science in Management and Public Relations y un Master of Science in Financial Management en Queen´s University (Belfast)