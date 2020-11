Reforma educativa: Una humilde propuesta para una ley de educación de consenso

El PSOE celebró como un triunfo onanista la aprobación de la ley Celaá. Lo hicieron con la promesa de la oposición de derogarla en cuanto cambien las tornas, y no se me ocurre mayor constatación de un fracaso. No todo son desacuerdos entre la izquierda y la derecha a la hora de reformar la educación. Hay puntos en que las últimas leyes que coinciden, hay ejes de consenso, y los puntos más polémicos para la izquierda y la derecha pueden negociarse de una vez por todas en una comisión.