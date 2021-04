Reflexiones sobre un año como CEO de Mozilla [en]

Esta semana estoy celebrando un primer aniversario en Mozilla, lo cual es divertido en cierto modo, ya que soy parte de Mozilla desde antes de que tuviera un nombre. Mozilla está en mi ADN, y parte de mi ADN está en Mozilla. Hace veintidós años escribí las licencias de software de código abierto que aún permiten nuestra visión y, a lo largo de mis años aquí, he desempeñado muchas funciones. Pero hace un año me convertí en CEO por segunda vez, y tengo que decir desde el principio que ser CEO esta vez es el papel más difícil que he tenido aquí.