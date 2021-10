La referencia más antigua de una cometa de diamante

La imagen más antigua de una cometa de diamante aparece en el libro “The Mysteryes of Nature and Art”, escrito por John Bate en 1634. En este libro del siglo XVII de 192 páginas se describen artilugios mecánicos relacionados con el agua, el dibujo, la pintura, experimentos diversos y la creación de fuegos artificiales. El libro inspiró a Isaac Newton durante su juventud, en particular la sección sobre Dragones de fuego, es decir, cometas con petardos atados en la cola.