Las referecias reales en las que se basa la campaña de Call of Duty: Modern Warfare

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare es ficticia, pero lo cierto es cada una de sus misiones se basa, salvando las distancias, en acontecimientos reales. Call of Duty: Modern Warfare ya está entre nosotros y, de momento, es uno de las mejores entregas de la franquicia. Tanto que incluso puede superar al original si la compañía lo hace bien a la hora de lanzar el contenido post lanzamiento. Este nuevo Call of Duty no solo hace gala de un motor gráfico nuevo y una mejor narrativa a la hora de contar la historia, sino que su campaña es una