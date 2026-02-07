edición general
La red ferroviaria suma 48 nuevas limitaciones de velocidad para la semana que viene y roza ya los 1.000 puntos críticos: "Nunca habíamos visto nada así"

La red ferroviaria española continúa acumulando restricciones de velocidad sin dar señales de alivio. La última relación semanal de limitaciones temporales, que entrará en vigor este lunes 9 de febrero y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge un total de 985 restricciones, 48 más que la semana anterior. Lejos de arreglarse, en solo siete días, la malla ferroviaria ha visto subir el número de limitaciones que afectan tanto a grandes corredores como a líneas convencionales y de cercanías. En concreto, se han sumado 112 nuevas incidencias ...

#2 sliana
Lo que está lloviendo en toda España, ya tal.
#4 groucha
El tren vive en España el mejor momento de su historia...
#6 mcfgdbbn3 *
La prensa acaba de descubrir las LTVs. xD

#5 poxemita
El efecto Mazon. El Ventorro adopta muchas formas, todas ellas para distraer la atención del riesgo, y una vez producida la tragedia ya nos ponemos las pilas y actuamos.

Sin la DANA de Valencia y sus víctimas seguramente en Andalucia la catástrofe en vidas hubiese sido otra, y con los trenes lo mismo, sin Adamuz y sus victimas la red seguiría como a mediados de enero.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
si, asi todo de repenete, de un dia para otro
manzitor #8 manzitor
No negaré que posiblemente se haya puesto más empeño en crecer que en mantener, pero con la que ha caido, cuando un maquinista dice ahora 'aqui hay algo', igual antes se pasaba un parte y a la lista, ahora se toman más medidas. Esto sin perjuicio del vampirismo político propio de los mediocres (que también hubo con la Dana, ojo, que hay para todos).
#7 okeil
¿Hay que considerar normal o anormal que haya incidencias en la infraestructura?. ¿Primamos la velocidad o la seguridad?
Hay que ser gilipollas para pensar que en una semana se resuelve un sólo problema. De entrada hay que ver que pasa con eso de la subcontratación, que es una parte importante del problema.
calde #1 calde
Y será casualidad que ésto suceda después de un accidente que, además, la derecha quiere utilizar políticamente. Sólo casualidades.
#9 Borgiano
#1 La culpa es de la derecha... me lo temía.
