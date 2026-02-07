La red ferroviaria suma 48 nuevas limitaciones de velocidad para la semana que viene y roza ya los 1.000 puntos críticos: "Nunca habíamos visto nada así"

La red ferroviaria española continúa acumulando restricciones de velocidad sin dar señales de alivio. La última relación semanal de limitaciones temporales, que entrará en vigor este lunes 9 de febrero y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, recoge un total de 985 restricciones, 48 más que la semana anterior. Lejos de arreglarse, en solo siete días, la malla ferroviaria ha visto subir el número de limitaciones que afectan tanto a grandes corredores como a líneas convencionales y de cercanías. En concreto, se han sumado 112 nuevas incidencias ...
Datos que podrían estar filtrados porque eso no es una información fácil de conseguir, antes al menos podías rebuscar en las papeleras de los trenes o las estaciones, ahora todo va en digital.
Sin la DANA de Valencia y sus víctimas seguramente en Andalucia la catástrofe en vidas hubiese sido otra, y con los trenes lo mismo, sin Adamuz y sus victimas la red seguiría como a mediados de enero.
Hay que ser gilipollas para pensar que en una semana se resuelve un sólo problema. De entrada hay que ver que pasa con eso de la subcontratación, que es una parte importante del problema.