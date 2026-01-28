Red Eléctrica desconecta a grandes empresas por sobrecarga y las eléctricas reavivan la guerra del apagón

Red Eléctrica, la empresa que gestiona el fluido eléctrico en España, ha activado esta mañana el denominado sistema Srad (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda) durante dos horas entre las 8:00 horas y las 10:00 horas. El Srad es el antiguo sistema de interrumpibilidad, y mecanismo mediante el cual Red Eléctrica desconecta a grandes industrias, consumidores muy intensivos de luz, por sobrecarga de demanda en la red o falta de generación.