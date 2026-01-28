edición general
Red Eléctrica desconecta a grandes empresas por sobrecarga y las eléctricas reavivan la guerra del apagón

Red Eléctrica, la empresa que gestiona el fluido eléctrico en España, ha activado esta mañana el denominado sistema Srad (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda) durante dos horas entre las 8:00 horas y las 10:00 horas. El Srad es el antiguo sistema de interrumpibilidad, y mecanismo mediante el cual Red Eléctrica desconecta a grandes industrias, consumidores muy intensivos de luz, por sobrecarga de demanda en la red o falta de generación.

eltxoa #1 eltxoa
Tirando la producida por las renovables y pagando la más cara de Europa!
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 ¿Pero que estás diciendo? Si lo que ha ocurrido es que la eolica ha bajado 6.000 MW la generación provocado por los fuertes vientos del temporal.
Lo tienes en el comentario 2
eltxoa #4 eltxoa *
#3 Ha salido en las noticias de aquí que la industria vasca paga la electricidad más cara de Europa.
eltxoa #5 eltxoa
#3 Aquí creo que está.

orain.eus/es/actualidad/economia/2026/01/28/el-gobierno-vasco-propondr

Yo no me molesto en subirla porque eme tiran todo.
