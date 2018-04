Durante la pasada Semana Santa tuvo lugar la Red Bull BC One Camp 2018. Tres días repletos de actividades destinadas a los amantes del baile. Como colofón: la competición para elegir al mejor B-Boy de España. 16 finalistas y una sola plaza para la final mundial en Suiza. Si no lo pudisteis ver, os lo recomendamos encarecidamente: la Red Bull BC One Cypher 2018, fue la puta leche. Aquí puedes verlo en diferido.