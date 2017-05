Este es un mundo extraño. Pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestros amigos y familia. Nuestro empleo se come nuestra vida, pero lo vemos como algo separado de la misma. No queremos tomárnoslo en serio, pues nosotros, como seres humanos, no somos tomados en serio en el curro. La creatividad y la energía vital de miles de millones es malgastada por la forma en que el trabajo es organizado en este sistema.