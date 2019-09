El recuerdo del videoclub y su creación

El recuerdo que tengo de los videoclubs es fascinante: entrar en un local donde tenían desde películas a videojuegos que no te podías permitir comprar (pero si alquilar) para poder disfrutarlos durante dos magníficos e intensos días. Cuando no sabias que película elegir, ahí estaba el dueño o empleado que conocía todas y cada una de las películas y te recomendaba la correcta. Y no digamos de la zona prohibida en la que ponía XXX, que para un niño como yo la curiosidad de ver la zona era intrigante (sin que te pillara el dueño, claro está).