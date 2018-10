Con sólo 19 años, Carrie Fisher interpretó a la Princesa Leia en 1977 en la primera cinta de 'Star Wars', también conocida como el 'Episodio IV, A New Hope'. 39 años después, en 'Rogue One: una historia de Star Wars', la Princesa Leia volvía a aparecer con el mismo aspecto de 1977, el detalle es que no se trataba de Carrie Fisher, sino de la actriz Ingvild Deila, quien recreó a Fisher de 19 años usando la técnica de 'recreación humana digital'.