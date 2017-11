Hoy queremos recordar a Nagore Laffage. Tenía veinte años cuando fue asesinada hace menos de una década por José Diego Yllanes. Ella hizo todo lo que pudo haber hecho: decir no, resistirse y llamar a Emergencias. Aún así la mataron y aún así la juzgaron cuando ya no podía defenderse más. El asesino no ha cumplido ni nueve años en prisión por este crimen.