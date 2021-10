Recordando mi historia de amor

Todavía recuerdo el brillo en mis ojos cuando te vi la primera vez, cómo me avergoncé cuando hablé contigo y me entregué, y solo yo sé y tú también debes saber el esfuerzo que hice para conquistarte, para hacer que confíes en mí porque estabas llena de miedos y demonios de tus antiguas relaciones y no podías divertirte al 100% por miedo, pero logré que confíes en mí y te mostré que el mundo podía ser mucho mejor de lo que conocías. Crecimos mucho juntos, todavía recuerdo cada sorpresa que te di, cada regalo que compré, por simple que fuera...