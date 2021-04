El año 2018 empezó muy tranquilo a lo que a lanzamientos de juegos se refería, por lo menos en el primer mes. En febrero, aunque fue en forma de remake, salió al mercado el primer gran juego del año y que no fue otro que el Shadow Of The Colossus. Pero ya poco a poco fueron saliendo los juegos que harían del 2018, un año espectacular de lanzamientos.