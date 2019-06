Recordamos The Room, para algunos la peor película de la historia  

Hace 16 años, se estrenaba The Room, un fenómeno cinematográfico que se presenta como pocos, y no precisamente por su maestría. Esta película ha pasado a la historia por considerarse en el imaginario popular como una de las peores jamás rodadas. Y sin embargo en ello reside la magia que la ha transformado en una película prácticamente de culto: es mala de una manera única; es tan mala que se hace irresistible. Cualquiera que quiera conocer un poco más de la película, puede ver el documental de Rick Harper, Room Full of Spoons.