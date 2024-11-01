Récord de parados extranjeros con subsidio: las pagas crecen cuatro veces más que entre los españoles

En pleno anuncio del Gobierno de una nueva regularización de inmigrantes (más de 500.000), las prestaciones asistenciales a los parados extranjeros se han disparado al no tener las cotizaciones suficientes y se están convirtiendo en sus principales aportaciones económicas en detrimento de las prestaciones contributivas. Según la estadística oficial, el número de trabajadores foráneos con subsidio de desempleo en 2025 ha aumentado un 24% respecto al año anterior (7% y 4% en los dos ejercicios precedentes), frente 6,3% de los españoles.