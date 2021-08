Hay gente que va a los pueblos sin tener en cuenta que deben seguir una serie de normas y directrices para sobrevivir. Deberás aceptar que te conozcan por un mote, no aparcarás en las puertas de las casas de la gente porque tienen que salir a tomar el fresco, no te enamorarás de la persona que no debes....son solo algunos de los consejos que debes seguir a rajatabla. E non moverás os marcos.