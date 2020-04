Recomendaciones de una pediatra: “Si los padres no lo tienen claro, lo mejor es quedarse en casa”

Para esta profesional, que ha estado trabajando en el Hospital de Albacete durante esta crisis sanitaria, “mi opinión es que si los padres tienen claro que van a poder hacer esas salidas, cumpliendo una serie de requisitos, se puede hacer. Siempre que sean salidas cercanas al domicilio, al aire libre, que no entren en sitios cerrados y respetando la distancia mínima social con un mínimo de dos metros, que no toquen el mobiliario urbano, que no hagan corrillo con otros niños ni con otras madres o padres y al llegar a casa lavarse las manos otra