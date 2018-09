Recomendaciones "NO HACER" en la consulta de Atención Primaria (2ª Parte)

Siguiendo las recomendaciones norteamericanas (“Choosing Wisely” - Elegir con Prudencia) e inglesas (“Do not do” - No lo hagas) se ha ido abriendo camino la corriente de no realizar rutinariamente determinadas pruebas o prescribir tratamientos que no aportan nada al beneficio del paciente y pueden causarle perjuicios. NO SE TRATA DE AHORRAR NI RECORTAR. Se trata de “decidir con cabeza” en beneficio del paciente. Me ha parecido interesante que los pacientes también conozcamos estas ideas. Enlace a 1ª parte en comentarios