Mexico: Reciclaje de ataúdes, un foco de infección

Las cremaciones han modificado los hábitos de consumo, ahora se reutilizan los ataúdes, pero eso no lo sabe el usuario, tampoco su familia. Alberto Miranda, médico forense, afirma que el reciclaje de ataúdes es peligroso, no para el difunto sino para quienes asisten a su funeral. Es una práctica indebida y un riesgo para la salud, pero también un fraude porque las funerarias no advierten que se trata de un ataúd usado.