Receta de Pan: Baguette express

Ahora que no podemos salir a diario, a veces, echamos de menos el pan del día. Por eso, hoy comparto con vosotros una receta de Baguette. Los que habéis venido a nuestros cursos de Panes, sabéis que soy una enamorada de la Masa Madre, pero entiendo que no todos tenéis una masa madre en casa preparada y lista para ser usada (os contaré cómo hacerlo en los próximos días), así que la receta de hoy es solo a base de levadura fresca. Aún así el resultado es muy bueno. Así que no lo dudéis animaros a hacer nuestra baguette express.