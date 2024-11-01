Recaudación récord para Hacienda... gracias a Carlos Alcaraz: el mayor premio millonario individual del deporte español

El número uno del tenis mundial y el último Grand Slam de la temporada no era lo único en juego este domingo en la Arthur Ashe de Nueva York. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner también se disputaban el mayor premio repartido en la historia del tenis: un total de cinco millones de dólares para el campeón que terminaron yendo a parar al bolsillo del murciano... y al de Hacienda. Dado que la residencia fiscal del ganador de seis 'grandes' se sitúa en Murcia, Carlitos tendrá que abonar el 47% del premio en impuestos.