Recaudación récord para Hacienda... gracias a Carlos Alcaraz: el mayor premio millonario individual del deporte español

El número uno del tenis mundial y el último Grand Slam de la temporada no era lo único en juego este domingo en la Arthur Ashe de Nueva York. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner también se disputaban el mayor premio repartido en la historia del tenis: un total de cinco millones de dólares para el campeón que terminaron yendo a parar al bolsillo del murciano... y al de Hacienda. Dado que la residencia fiscal del ganador de seis 'grandes' se sitúa en Murcia, Carlitos tendrá que abonar el 47% del premio en impuestos.

thorpedo #3 thorpedo
Hacen una noticia de algo normal , pagar impuestos. Todo para crear el run run de impuestos malos .
oceanon3d #6 oceanon3d *
#3 20minutos y sus cosas ... supongo que los pobres de derechas estarán indignados con tener mas dinero para sanidad, educación carreteras, etc etc ... ya se sabe: lo mismo algún dia ellos serán ricos así que sarna con pulgas se lleva mejor.
thorpedo #13 thorpedo
#6 y que no hacen las cuentas.. Cualquier asalariado paga más que Carlos Alcaraz. No es lo mismo que te quiten un 20% de 20.000 eur que un 47 de varios millones. Y supongo que lo que no cuentan es la ingeniería financiera que tendrá para evitar esos impuestos, cosa que los mortales no podemos
#15 potom *
#3 más allá de pagar los gastos exclusivamente comunes, los impuestos son malos, y por infinidad de razones muy estudiadas.
#11 Alcalino
se puede plantear de la siguiente manera:

Un currela como tu y como yo pagamos en impuestos el 40% de lo que necesitamos para vivir.

Alcaraz paga el 0.00001% en impuestos de lo que necesita para vivir.
Robus #21 Robus
#11 pillo la idea, pero no pillo el porcentaje que indicas ni su sentido.

¿no querrás decir que, después de impuestos, a Alcaraz le queda lo que necesta para vivir 9 veces o algo así?
Ratoncolorao #20 Ratoncolorao
Espero no equivocarme, pero creo que en realidad solo tiendría que pagar el 15% en EE.UU. porque hay un convenio para evitar que haya doble imposición
Mildranx #22 Mildranx
#20 pagará lo que toque en eeuu y eso se lo descuentan de lo q paga en España.
lonnegan #2 lonnegan
Pues nada, gracias Carlos Alcaraz por no tener su residencia fiscal fuera de España, que legalmente podría hacerlo.
#4 Suleiman
#2 Me ha parecido muy raro que no esté en Suiza o Andorra... A ver lo que dura en España.... Pero de momento muy bien, aunque debería ser lo normal.
reivaj01 #9 reivaj01
#4 Nadal aguantó hasta el final de su carrera.
Torrezzno #12 Torrezzno
#9 patriota de pulserita pepero. El final boss de meneame
#14 Leon_Bocanegra
#4 pero hombre, vas a comparar el Palmar con Andorra? Ya quisieran los Andorranos vivir en los Rosales.
Ludovicio #18 Ludovicio
#10 Hacer que aporte a la sociedad que le ha permitido ser quien es no es robar.
Ludovicio #16 Ludovicio
Poco me parece.
Torrezzno #1 Torrezzno
47%? Le tendrían que coger mínimo un 90%. El país es mas importante que darle a una raquetita
#7 Leon_Bocanegra
#1 solo el 47% y a los trabajadores nos quitan más del 50%*


*Leído aqui
Donal_Trom #10 Donal_Trom
#1 Coger no, robar.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
20minutos tiene una postura negativa de los impuestos. Sin impuestos vamos al caos, son los ricos los que tienen que aportar más. Los ricos corrompen al poder político.
Donal_Trom #8 Donal_Trom
El problema es cuando arriesgas tu patrimonio en un negocio, te va bien un par de años y te roban el 47%. Y no, no hablo de millones de euros, mirad los tramos de autónomos. Y luego al siguiente año entras en pérdidas, te arruinas, y las deudas te las comes tú, ahí no viene papá estado a echarte una mano.
#17 Marisadoro
#8 Los autónomos que hayan sufrido pérdidas en sus negocios en un ejercicio pueden compensarlas en la declaración de la Renta en los cuatro años siguientes.
www.autonomosyemprendedor.es/articulo/finanzas-personales/asi-pueden-a
lonnegan #19 lonnegan
#8 Anda que no vino papá estado en la pandemia a salvar negocios...
