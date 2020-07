La recaída de Constantinopla  

Los turcos vuelven a alfombrar los mármoles gastados de Santa Sofía. Hace dos viernes, en contra de lo que es habitual, el presidente Recep Tayyip Erdogan no polarizó a su pueblo. Su decreto de conversión del monumento en mezquita –tras ochenta y cinco años como museo– ha sido acogido con callada satisfacción, cuando no evidente entusiasmo, por un país que hoy es musulmán en más de un 99%. Cuatro de cada cinco turcos lo aprueban, la oposición supuestamente laicista no ha dicho esta boca es mía.