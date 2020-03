Rebeca Marín: 'Este libro es un coñazo"

"El otro día, en una entrevista, me preguntaron ‘¿pero eres de las radicales?’". No entiende Rebeca Marín por qué el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, no está "en el ADN" de todos. Por qué fulana no es lo mismo que fulano y la RAE actúa así. Por eso, la periodista habla claro en Este libro es un coñazo (Libros Indie), un breve manual escrito con humor que nos deja en evidencia con punzantes poemas y juegos de palabras.