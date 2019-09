Rebajas fiscales en Madrid: la guerra de los idiotas

En particular por la estrategia fiscal anunciada por el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un dato lo corrobora. Su PIB es un 92% más alto que el de Extremadura, pero en contra de toda lógica económica la comunidad más rica (34.916 euros per cápita frente a los 18.174 de los extremeños) es la que le hace la guerra a las pobres y compite para atraer inversiones, lo que no deja de sorprender en un país cuya Constitución, y no de forma retórica, obliga al Estado (artículo 138) a garantizar la solidaridad interregional,