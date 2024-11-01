edición general
4 meneos
19 clics

¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta. La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones […] Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar […] Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden

| etiquetas: eeuu , donald trump , departamento de seguridad nacional , inmigrantes
3 1 0 K 50 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
kipper #3 kipper
@admin Han cambiado el enlace en el sitio, por favor, si podéis poner el ENLACE CORRECTO
www.swissinfo.ch/spa/realmente-pudo-trump-sacar-a-más-de-2,5-millones
0 K 20
kipper #1 kipper
Relacionada:
Estados Unidos triplicó el incentivo monetario para los inmigrantes ilegales si se autodeportan en las Fiestas
www.meneame.net/story/estados-unidos-triplico-incentivo-monetario-inmi
0 K 20
#2 Korsakov
#1 Me da 404 tanto en pc como movil. Lo mismo deberías revisar el enlace.
1 K 26
kipper #4 kipper
#2 Gracias. Han cambiado el enlace
0 K 20
#5 diablos_maiq
#2 ¿tan pocos?
0 K 10

menéame