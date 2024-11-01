¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta. La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones […] Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar […] Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden