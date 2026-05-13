El Real Madrid gana a los vecinos del Bernabéu: la AP de Madrid archiva la causa por los ruidos de los conciertos

Según la resolución, la actuación de Real Madrid Estadio se limitó a la cesión del recinto mediante contrato de alquiler, sin intervenir en la producción técnica de los eventos ni en la gestión del sonido. El tribunal añade que eran las promotoras quienes debían adaptar cada espectáculo a las condiciones acústicas del estadio y cumplir la normativa medioambiental vigente. Los magistrados consideran que esa conducta no encaja en el tipo penal de contaminación acústica y recuerdan que el Derecho Penal debe reservarse para los ataques más graves.
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acuérdate del Castor
Es lógico que el juez de la razón al propietario ¡Muy mal por protestar vecinos! Qué sois unos exagerados con la ley