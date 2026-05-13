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El Real Madrid gana a los vecinos del Bernabéu: la AP de Madrid archiva la causa por los ruidos de los conciertos

El Real Madrid gana a los vecinos del Bernabéu: la AP de Madrid archiva la causa por los ruidos de los conciertos

Según la resolución, la actuación de Real Madrid Estadio se limitó a la cesión del recinto mediante contrato de alquiler, sin intervenir en la producción técnica de los eventos ni en la gestión del sonido. El tribunal añade que eran las promotoras quienes debían adaptar cada espectáculo a las condiciones acústicas del estadio y cumplir la normativa medioambiental vigente. Los magistrados consideran que esa conducta no encaja en el tipo penal de contaminación acústica y recuerdan que el Derecho Penal debe reservarse para los ataques más graves.

| etiquetas: real madrid , rm , vecino , ruido , concierto , acústica , bernabéu , estadio
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9 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
SVSRTZ #3 SVSRTZ
Bien, aquí no ha hecho falta que entre la Comision Europea para darle una y otra vez la razón al Madrid.
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MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
"Gana" dice el titular..... Si hubiera ganado ya tendría la agenda llena. Pero quién la tiene llena es el metropolitano. Hasta 2027 sin fechas para conciertos. Pero bueno tito Floren nunca pierde , al menos en los medios que tiene comprados.
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taSanás #4 taSanás
#2 espérate que no acabemos pagando el lucro cesante, o alguna movida de esas....

acuérdate del Castor
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pitercio #7 pitercio *
- Yo alquilo el campo de tiro, pero para que los militares hagan pañun pañun con los dedos, luego si quieren usar explosivos tienen que adaptarse a la normativa de ruidos -
Es lógico que el juez de la razón al propietario ¡Muy mal por protestar vecinos! Qué sois unos exagerados con la ley :troll:
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Dene #6 Dene
Habría que echar un ojo a ver si el magistrado tiene pase VIP a algún palco y cositas así...
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Javi_Pina #9 Javi_Pina
Es curioso que una comunidad de vecinos puede emprender acciones legales y acabar multando a un propietario que tiene un piso alquilado y su inquilino genere molestias pero en este caso el juzgado no vea culpabilidad.
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radon2 #8 radon2
La realidad es que las empresas que organizan conciertos dejaran de hacerlos en el Bernabeu , si tienen ellos que pagar las multas y no el Madrid por la mala insonorización del estadio.
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Baalverith #5 Baalverith
FlorentinoTrump está ahora llamando a los porteros automáticos de la zona diciendo "Baja... baja ahora si tienes huevos"
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menéame