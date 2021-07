El Real Madrid y Ancelotti pactaron en 2015 un despido improcedente que les permitió no tributar parte a Hacienda

Carlo Ancelotti ha vuelto seis años después al club que lo despidió tras haber ganado en dos temporadas una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundialito y la décima Champions. Aún le quedaba un tercer año que ya no llegó a disfrutar. “Que te echen forma parte del trabajo, pero si me pregunta usted sobre mi despido en el Real Madrid le puedo decir que no fue la decisión correcta”, se lamentó entonces. “Entendimos que el proyecto estaba agotado y que necesitábamos un nuevo impulso.