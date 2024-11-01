La reacción del piloto de MotoGP que vio la caída de Márquez en Indonesia: "Me asusté porque la violencia..."

Joan Mir iba justo detrás de Bezzecchi y de Marc cuando ocurrió el incidente. Reconoce que fue un impacto muy duro de ver por la velocidad a la que iban ambos pilotos. Marc Márquez sufrió una caída muy dura en el Gran Premio de Indonesia. El de Cervera vio como Bezzecchi le embestía durante la primera vuelta de la carrera en Mandalika provocando que ambos se fueran al suelo a una gran velocidad. Su entrada en la grava también fue peligrosa y eso fue precisamente lo que terminó lesionando a Marc.