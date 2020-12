Qué es una "reacción alérgica significativa"

Se ha viralizado que en Reino Unido aconsejan no vacunarse contra el coronavirus las personas que tienen cualquier tipo de alergia. Esto no es así. El aviso habla de personas con alergias significativas, es decir, las que tengan antecedentes de reacciones anafilácticas o a las que se haya aconsejado llevar encima un autoinyector de adrenalina por un alto riesgo de sufrir una reacción de ese tipo, pero no se refiere a todos los alérgicos. Os explicamos la diferencia y qué sabemos hasta ahora de este caso.