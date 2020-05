Re-Reforma Laboral porque no hay dinero para más ERTE

Bien, no hay dinero. Recuerden la frase, porque será la piedra de toque en los años venideros. No hay dinero para tantos ERTES, para tanto empresario que teniendo beneficios envia al ERTE a toda su plantillas -sabiendo que el Estado ha anunciado 100.000 millones-, ni para tantas promesas. Es en este contexto, y no en otro, donde se inserta la relativa urgencia de la derogación de la Reforma Laboral.